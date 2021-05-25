Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю – Шмигаль назвав дату

За словами глави уряду, українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь

Кабінет міністрів України прийняв рішення припинити авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.

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Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль в своєму Telegram-каналі.

За його словами, українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Держприкордонслужба також отримала доручення припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або до цієї країни у митних пунктах аеропортів.

"Ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Рішення нашого Уряду спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів", – написав Шмигаль.

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Примусова посадка в Мінську літака лоукостера Ryanair і арешт білоруського опозиціонера Романа Протасевича, який летів цим рейсом з Афін до Вільнюса, може призвести до того, що небо Білорусі стане безпольотним для багатьох країн. До цього, зокрема, закликали на саміті Євросоюзу.

Деякі держави відразу ж рекомендували своїм авіакомпаніям не літати через білоруський повітряний простір, ще низка країн планують про це офіційно заявити. Детальніше – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Нагадаємо, раніше у Лукашенка інцидент з літаком пояснили погрозами ХАМАС організувати вибух на борту Ryanair з Протасевичем через нещодавню війну з Ізраїлем.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську