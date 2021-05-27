Лукашенко – загроза всьому світу. Рада підготувала звернення до ООН і НАТО

Депутати від коаліції і опозиції спільно розробили звернення до Заходу, щоб на режим Лукашенка натиснули санкціями

Народні депутати України мають намір звернутися до міжнародного співтовариства, щоб владу Білорусі визнали загрозою безпеці всього світу через інцидент із примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську.

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Проєкт відповідної постанови №5560 був зареєстрований в Раді.

"Верховна Рада України засуджує дії влади Республіки Білорусь щодо примусової посадки літака компанії Ryanair та затримання опозиціонера Романа Протасевича", – свідчить текст документа.

Нардепи закликають посилити тиск на Білорусь (зокрема шляхом санкційного тиску), засудити дії влади цієї країни і "визнати режим Лукашенка в республіці Білорусь таким, що становить загрозу міжнародній безпеці".

Також автори документа домагаються невідкладного міжнародного розслідування інциденту з Ryanair, а також припинення переслідування опозиції, журналістів та звільнення затриманого в Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича та інших політв'язнів.

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Постанову було розроблено трьома десятками представників парламентських фракцій "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Голос" і депутатської групи "За майбутнє".

Своє звернення нардепи адресують ООН, Європейській комісії, Європарламенту, Парламентській асамблеї Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, урядам та парламентам країн світу.

Нагадаємо, що через це Україна вже припинила авіасполучення з Білоруссю, а українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі цієї країни.

Раніше сайт "Сьогодні" поспілкувався з білоруськими політемігрантами, які втекли зі своєї країни, рятуючись від переслідувань режиму.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську