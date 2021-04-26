Після візиту до Лукашенка "слугу народу" Шевченко захотіли виключити з фракції

Народного депутата від "Слуги народу" Євгена Шевченко захотіли виключити з фракції за його зустріч з Олександром Лукашенком в Білорусі. Така пропозиція не була озвучена на засіданні фракції, але пізніше з'явилося прохання про виключення Шевченко.

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Про це повідомив депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський. При цьому сам Бужанський закликає фракцію не голосувати за виключення Шевченко. Бужанський упевнений, що його колега має покинути фракцію сам, адже він уже заявляв про таке бажання.



"Шановні колеги по фракції "Слуга народу", пропоную вам не брати участь у фарсі і проголосувати проти виключення Євгена Шевченка з фракції. <...> Мажоритарник, який бажає покинути фракцію, може зробити це самостійно. Погодьтеся: "Хочу піти, але нехай у цьому будете винні ви", – це трохи дивно звучить", – заявив Бужанський.

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Раніше голова фракції Давид Арахамія заявляв, що Шевченко неодноразово просив виключити його з фракції. Арахамія додав, що Шевченко, "судячи з його поведінки", докладає всіх зусиль, "щоб щось сталося".

Нагадаємо, крім зустрічі з Лукашенком, Шевченко під час візиту в Білорусь заявив в інтерв'ю місцевому ЗМІ, що підтримка Києвом санкцій ЄС проти Білорусі та економічні проблеми України продиктовані західними кураторами. Також нардеп вважає, що в Білорусі немає причин для бунту проти влади, а молодь виходить на майдани через нудьгу.

Відео: t.me/pul_1

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Попередні президентські повноваження Олександра Лукашенка втратили чинність 5 листопада, після чого в Європі його вважають нелегітимним президентом Білорусі. В Україні так і не було чіткої офіційної позиції влади, хто тепер для них Лукашенко. Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба говорив, що Україна не визнає Лукашенко легітимним президентом Білорусі.

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