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"Білоруси якісь справжні": нардеп від "Слуги народу" зустрівся з Лукашенком (фото)

20 квітня, 11:16

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Шевченко відомий своєю підтримкою режиму Лукашенка і неодноразово їздив в Білорусь, поки там силовики били на вулицях людей

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченкозустрівся в Білорусі з Олександром Лукашенко. Про це повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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Відзначимо, що напередодні сам Шевченко писав, що перебуває в Мінську. Він неодноразово публічно давав зрозуміти, що підтримує режим Лукашенка.

"Тепло, смачно, спокійно. Білоруси якісь справжні. Ніби й не зіпсувалися, якась неймовірна людяність", – відзначав він.

А сьогодні він вже опинився в гостях у Лукашенка.

"Депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко прямо зараз проводить зустріч з диктатором Лукашенком у Мінську", – написав Гончаренко.

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Це підтвердив і Telegram-канал "Пул першого", зазначивши, що в ці хвилини Шевченко спілкується з "президентом" Білорусі в його кабінеті.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в лютому Шевченко засвітився на форумі у Лукашенка, де понад три години виступав білоруський "лідер".

А в березні нардеп вилаяв противників Лукашенкаі навіть погрожував вигнати деяких "закордонних агентів" з України.

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Білорусія Олександр Лукашенко Евгений Шевченко

Джерело: Сьогодні

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