После визита к Лукашенко "слугу народа" Шевченко захотели исключить из фракции

Народного депутата от "Слуги народа" Евгения Шевченко захотели исключить из фракции за его встречу с Александром Лукашенко в Беларуси. Такое предложение не было озвучено на заседании фракции, но позже появилась просьба об исключении Шевченко.

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Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский. При этом сам Бужанский призывает фракцию не голосовать за исключение Шевченко. Бужанский уверен, что его коллега должен покинуть фракцию сам, ведь он уже заявлял о таком желании.



"Уважаемые коллеги по фракции "Слуга народа", предлагаю вам не принимать участие в фарсе и проголосовать против исключения Евгения Шевченко из фракции. <...> Мажоритарщик, желающий покинуть фракцию, может сделать это самостоятельно. Согласитесь: "Хочу уйти, но пусть в этом будете виноваты вы", – это немного странно звучит", – заявил Бужанский.

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Ранее глава фракции Давид Арахамия заявлял, что Шевченко неоднократно просил исключить его из фракции. Арахамия добавил, что Шевченко, "судя по его поведению", прилагает все усилия, "чтобы что-то случилось".

Напомним, кроме встречи с Лукашенко, Шевченко во время визита в Беларусь заявил в интервью местному СМИ, что поддержка Киевом санкций ЕС против Беларуси и экономические проблемы Украины продиктовані западными кураторами. Также нардеп считает, что в Беларуси нет причин для бунта против власти, а молодежь выходит на майданы из-за скуки.

Видео: t.me/pul_1

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Предыдущие президентские полномочия Александра Лукашенко истекли 5 ноября, после чего в Европе его считают нелегитимным президентом Беларуси. В Украине так и не было четкой официальной позиции власти, кто теперь для них Лукашенко. Как сообщали новости "Сегодня", ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба говорил, что Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

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