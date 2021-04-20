Нардеп Шевченко заявив, що привіз із Мінська таємне послання для Зеленського (відео)

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко заявив, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко передав через нього інформацію президенту України Володимиру Зеленському та кільком нардепам.
Про це Шевченко сказав журналістам в аеропорту "Бориспіль" після прильоту з Мінська, повідомляє Pavlovsky News.
"Я підійду, скажу цим людям те, що він (Лукашенко) передав", – сказав нардеп.
За словами Шевченка, Лукашенко виступив ініціатором зустрічі, коли побачив його в залі Верховної Ради з прапором Білорусі.
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За словами нардепа, це була ознайомча зустріч, але обговорювали і конкретні питання, зокрема, допомогу українським хворим з питань трансплантації.
"Я займаюся реальною політикою, а не зашкварамі в ресторанах з повіями та іншим мракобіссям. Багатьом це не подобається. Відкрийте статтю 17 закону про статус народного депутата. Там чітко написано, що нардеп має право зустрічатися з лідерами держав", – заявив Шевченко.
Раніше у "Слуги народу" відреагували на скандальний візит нардепа в Білорусь.
Нагадаємо, Україна, як і всі цивілізовані країни, не визнала вибори в Білорусі легітимними і не вважає Олександра Лукашенка законно обраним президентом цієї країни.
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