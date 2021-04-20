Нардеп Шевченко заявив, що привіз із Мінська таємне послання для Зеленського (відео)

Депутат від "Слуги народу" розповів подробиці своєї скандальної поїздки в гості до Лукашенка

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко заявив, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко передав через нього інформацію президенту України Володимиру Зеленському та кільком нардепам.

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Про це Шевченко сказав журналістам в аеропорту "Бориспіль" після прильоту з Мінська, повідомляє Pavlovsky News.

"Я підійду, скажу цим людям те, що він (Лукашенко) передав", – сказав нардеп.

За словами Шевченка, Лукашенко виступив ініціатором зустрічі, коли побачив його в залі Верховної Ради з прапором Білорусі.

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За словами нардепа, це була ознайомча зустріч, але обговорювали і конкретні питання, зокрема, допомогу українським хворим з питань трансплантації.

"Я займаюся реальною політикою, а не зашкварамі в ресторанах з повіями та іншим мракобіссям. Багатьом це не подобається. Відкрийте статтю 17 закону про статус народного депутата. Там чітко написано, що нардеп має право зустрічатися з лідерами держав", – заявив Шевченко.

Раніше у "Слуги народу" відреагували на скандальний візит нардепа в Білорусь.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, Україна, як і всі цивілізовані країни, не визнала вибори в Білорусі легітимними і не вважає Олександра Лукашенка законно обраним президентом цієї країни.

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