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"Слуги народу" разом із Зеленським зберуться в Раді: що будуть обговорювати

25 січня, 11:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Депутати готуються до засідань у парламенті та вирішили обговорити важливі питання з президентом

Напередодні пленарних засідань цього тижня сьогодні депутати "Слуги народу" зберуться на засідання фракції, де повинен бути присутнім і президент України Володимир Зеленський.

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Про це розповів агентству УНН нардеп від СН Андрій Устенко.

За його словами, початок засідання заплановано на 18:00.

"Президент повинен бути присутнім", – сказав він.

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Нардеп розповів, що планується обговорення важливих законопроектів – про СБУ, Бюро економічної безпеки, можливо, про лікарські засоби. А ось питання легалізації медичного канабісу обговорювати не будуть.

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Зазначимо, недавно ми писали про те, що "Слуга народу" втрачає силу в Раді, оскільки на сьогодні у монобільшості не набирається навіть звичайного мінімуму в 226 голосів для прийняття законів, не кажучи вже про конституційні 300.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Раді 79 депутатів позбулися зарплати, оскільки не всі народні обранці справно ходили на роботу перед Новим роком.

Відео: Сьогодні

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Верховна Рада Володимир Зеленський слуга народа
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