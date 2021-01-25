"Слуги народа" вместе с Зеленским соберутся в Раде: что будут обсуждать

Накануне пленарных заседаний на этой неделе, сегодня депутаты "Слуги народа" соберутся на заседание фракции, где должен присутствовать и президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом рассказал агентству УНН нардеп от СН Андрей Устенко.
По его словам, начало заседания запланировано на 18:00.
"Президент должен присутствовать", – сказал он.
Нардеп рассказал, что планируется обсуждение важных законопроектов – об СБУ, Бюро экономической безопастности, возможно, про лекарственные средства. А вот вопрос легализации медицинского каннабиса обсуждать не будут.
Отметим, недавно мы писали о том, что "Слуга народа" теряет силу в Раде, поскольку на сегодняшний день у монобольшинства не набирается даже обычного минимума в 226 голосов для принятия законов, не говоря уже о конституционных 300.
Как сообщали новости "Сегодня", в Раде 79 депутатов лишились зарплаты, поскольку не все народные избранники исправно ходили на работу перед Новым годом.
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