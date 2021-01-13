Монобільшість втрачає силу в Раді: у "Слуги народу" з'явилася проблема

У фракції "Слуга народу", яка утворила моноільшість у Верховній Раді, дефакто залишилося трохи більше 200 депутатів, які готові підтримувати законопроекти – цього недостатньо, щоб політсила самостійно могла приймати закони без допомоги інших фракцій.
Про це повідомляє Комітет виборців України.
За даними КВУ, за 2020 рік "слуги" своїми силами прийняли лише 37 з 230 законів (226 або більше голосів давала фракція "Слуга народу"). Решта законів не були б прийняті без допомоги інших політичних сил в Раді.
Зазначається, що показники голосувань президентської фракції все нижчі: у вересні 2019-го в середньому голосували 231 депутат від СН, у вересні 2020-го – 206 депутатів, у грудні 2020-го – 211 депутатів.
"Де-факто "Слуга народу" вже не здатні самостійно приймати закони. За рік в монобільшості залишилося 211 депутатів, які переважно натискають "за". Тоді як для прийняття закону необхідно як мінімум 226 голосів. Таким чином без депутатів інших фракцій і груп ВР, монобільшість фактично є недієздатною", – каже голова КВУ Олексій Кошель.
Він додав, що в "Слугу Народу" більше десятка депутатів, які або взагалі не голосують, або натискають "утримався" або "проти".
Як повідомляли новини "Сьогодні", нардепів-прогульників у 2020 році оштрафували на 30 млн грн. Але особливо відзначилися дев'ять депутатів.
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