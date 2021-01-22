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  1. Політика

У Раді 79 депутатів залишилися без зарплати: чому їм не заплатили

22 січня, 11:27

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Не всі народні обранці справно ходили на роботу перед Новим роком

У Верховній Раді 79 народних депутатів не отримають зарплату за грудень через прогули пленарних засідань. Загалом народних обранців оштрафували на 3,3 мільйона гривень.

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На засіданні регламентного комітету ВР пояснили, що зарплату не отримають ті нардепи, які прогуляли понад третину голосувань в парламенті. У Раді уточнили, що депутати не пояснили причини своєї відсутності.

У той же час не уточнюється, куди підуть заощаджені 3,3 млн грн – повернуться до держбюджету чи до бюджету парламенту.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", за весь 2020 рік нардепів-прогульників оштрафували на 30 млн грн. Головних прогульників парламенту торік було дев'ять.

Нагадаємо, ще 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про покарання для депутатів-прогульників. При цьому депутат вважається зареєстрованим на робочому місці, якщо він брав участь у голосуванні, а не просто присутній у залі.

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Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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Верховна Рада депутати зарплати

Джерело: Сьогодні

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