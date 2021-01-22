У Раді 79 депутатів залишилися без зарплати: чому їм не заплатили

У Верховній Раді 79 народних депутатів не отримають зарплату за грудень через прогули пленарних засідань. Загалом народних обранців оштрафували на 3,3 мільйона гривень.
На засіданні регламентного комітету ВР пояснили, що зарплату не отримають ті нардепи, які прогуляли понад третину голосувань в парламенті. У Раді уточнили, що депутати не пояснили причини своєї відсутності.
У той же час не уточнюється, куди підуть заощаджені 3,3 млн грн – повернуться до держбюджету чи до бюджету парламенту.
Як повідомляли новини "Сьогодні", за весь 2020 рік нардепів-прогульників оштрафували на 30 млн грн. Головних прогульників парламенту торік було дев'ять.
Нагадаємо, ще 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про покарання для депутатів-прогульників. При цьому депутат вважається зареєстрованим на робочому місці, якщо він брав участь у голосуванні, а не просто присутній у залі.
Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні
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