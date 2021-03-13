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"Слуга народу" попросить Зеленського знову балотуватися в президенти

13 березня, 17:38

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Але яке саме рішення прийме голова держави, поки що невідомо

Партія "Слуга народу" підтримує президента Володимира Зеленського і просить його висунути свою кандидатуру на на другий президентський строк.

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Про це, як повідомляє Українська правда, на брифінгу після з'їзду політсили, який пройшов 13 березня, заявив голова парламентської фракції і політради "Слуги народу" Давид Арахамія.

"Ми будемо його просити йти на другий термін. А як він вирішить – це його особисте рішення", – сказав Арахамія.

Своєю чергою голова партії Олександр Корнієнко повторив сказане ним раніше – що інформації про висунення або невисунення Зеленським своєї кандидатури у партії немає.

"Можна ці спекуляції проводити безкінечно, але є тільки одна людина, яка точно дасть відповідь на це питання – це Володимир Олександрович Зеленський. Прийде час, і він кожному українцю дасть на це відповідь", – сказав Корнієнко.

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Нагадаємо, що перед президентськими виборами 2019 року Зеленський стверджував, що йде на один термін. Та пізніше він не виключив, що може балотуватися і вдруге, але тільки за умови, якщо буде відповідна підтримка народу.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак стверджує, що відповідне рішення буде прийняте ближче до закінчення нинішньої каденції.

Варто зазначити, що скоро виповниться два роки після перемоги Володимира Зеленського на виборах. Що він встиг зробити за перший рік – у відеосюжеті:

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