Так Зеленський йде на другий термін? Єрмак прояснив ситуацію

В ОПУ назвали причину, з якої Зеленський знову балотуватиметься в президенти

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, коли глава держави Володимир Зеленський вирішить, чи йти на другий президентський термін.

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Про це він сказав в інтерв'ю Новому времени.

За його словами, рішення "гаранта" залежатиме від того, наскільки вдасться виконати свої передвиборчі обіцянки.

"Стосовно другого терміну: думаю, визначатиметься з цим він ближче до закінчення першого терміну, коли буде зрозуміло, що він встиг виконати, як він бачить подальший розвиток. Для нього сьогодні немає нічого важливішого, ніж реалізація тих планів, які він собі поставив, з якими він йшов на вибори, і внутрішня оцінка себе. Він ніколи сам собі не пробачить, якщо те, що він пообіцяв, не зробить", – сказав Єрмак.

Зазначимо, напередодні народний депутат Гео Лерос повідомляв на своїй сторінці у Facebook, що нібито глава держави на святкуванні свого дня народження (25 січня) озвучив плани щодо президентства: "Тепер це офіційно ... Зеленський своєму найближчому оточенню заявив, що йде на другий термін".

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Як відомо, Зеленський ще до того, як став президентом, неодноразово заявляв, що йде на Банкову на п'ять років – один президентський термін. У той же час під час пресконференції за підсумками року своєї роботи в травні минулого року Зеленський називав умову, за якої знову піде в президенти. За один президентський строк не встигнути здійснити всі плани, визнав голова держави.

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