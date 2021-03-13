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"Слуга народа" попросит Зеленского опять баллотироваться в президенты

13 марта, 17:38

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Но какое именно решение примет глава государства, пока еще неизвестно

Партия "Слуга народа" поддерживает президента Владимира Зеленского и просит его выдвинуть свою кандидатуру на на второй президентский срок.

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Об этом, как сообщает Украинская правда, на брифинге после съезда политсилы, который состоялся 13 марта, заявил глава парламентской фракции и политсовета "Слуги народа" Давид Арахамия.

"Мы будем его просить идти на второй срок. А как он решит – это его личное решение", – сказал Арахамия.

В свою очередь председатель партии Александр Корниенко повторил сказанное им ранее – что информации о выдвижении или невыдвижении Зеленским своей кандидатуры у партии нет.

"Можно эти спекуляции проводить бесконечно, но есть только один человек, который точно даст ответ на этот вопрос – это Владимир Александрович Зеленский. Придет время, и он каждому украинцу даст на это ответ", – сказал Корниенко.

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Напомним, что перед президентскими выборами в 2019 году Зеленский утверждал, что идет на один срок. Но позже он не исключил, что может баллотироваться и во второй раз, но только при условии, если будет соответствующая поддержка народа.

Глава Офиса президента Андрей Ермак утверждает, что соответствующее решение будет принято ближе к окончанию нынешней каденции.

Стоит отметить, что скоро исполнится два года после победы Владимира Зеленского на выборах. Что он успел сделать за первый год – в видеосюжете:

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Владимир Зеленский выборы президента Украины Александр Корниенко Давид Арахамия
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