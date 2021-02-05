"Ми підтримаємо його": Корнієнко про другий президентський термін Зеленського

Найближчі соратники президента Володимира Зеленського не знають, чи піде він на другий строк. Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав не спекулювати на цій темі і дочекатися рішення глави держави.
Про це він сказав в інтерв'ю Медузі.
За його словами, коли Зеленський прийме рішення про плани на майбутнє, то обов'язково повідомить це своїй команді.
"Ми – його команда. І підтримаємо його в будь-якому його рішенні, а громадяни визначатимуться. Але хотілося б відійти від спекуляцій на темі другого терміну. Це відволікає від актуальніших для України питань, пов'язаних з економікою і війною. Нам точно є чим зайнятися, окрім обговорення спекуляцій", – сказав Корнієнко.
Нагадаємо, нещодавно народний депутат Гео Лерос повідомляв, що нібито глава держави на святкуванні свого дня народження (25 січня) озвучив плани щодо президентства: "Тепер це офіційно ... Зеленський своєму найближчому оточенню заявив, що йде на другий термін". Пізніше глава Офісу президента Андрій Єрмак прояснив ситуацію з цього питання.
Як відомо, Зеленський ще до того, як став президентом, неодноразово заявляв, що йде на Банкову на п'ять років – один президентський термін. У той же час під час пресконференції за підсумками року своєї роботи в травні минулого року Зеленський називав умову, за якої знову піде в президенти. За один президентський строк не встигнути здійснити всі плани, визнав голова держави.
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