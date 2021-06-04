Злодії в законі, виселення з Конча-Заспи і деолігархізація. Головні заяви Зеленського

/ Фото: president.gov.ua

Нинішні рішення РНБО націлені на зміцнення безпеки в країні.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, сьогодні вже виконується рішення РНБО про боротьбу з крадіями в законі.

"За три тижні шістьом ворАм в законі оголошено підозру. Дванадцятьох видворено за межі України. Інші знаходяться під вартою та ізольовані від зовнішнього світу. Тобто вдалося досягти фактично нульового впливу ворів в законі на криміногенну ситуацію в Україні.", – сказав він.

За його словами, після санкцій РНБО, припинили злочинну вплив 111 етнічних кримінальних авторитетів. Третина – видворено з України. Інші чекають завершення процедури видворення або перебувають під слідством. У решти – скасовані документи на проживання в Україні.

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Також, за словами президента, сьогодні на засіданні РНБО підіймалося питання Конча-Заспи і Пуща Водиці, "де найбільшою проблемою є використання об'єктів державної власності незрозумілими особам з незрозумілих підставах ".

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"На минулому засіданні РНБО я доручив провести аудит всіх державних земель і будинків, а також встановити повний перелік їх мешканців. Сьогодні ми почули перші результати – найближчим часом, перші двадцять осіб, серед яких колишні міністри, генеральні прокурори та інші високопосадовці, будуть виселені з державних будинків. Хочу підкреслити – ці двадцять осіб "на вихід" є першими і далеко не останніми", - сказав Зеленський.

Також президент заявив, що в Україні буде прийнятий закон про деоліагрхізаціі.

"Я також хочу сказати, що цей законопроект – тільки перший крок. Це створення фундаменту для протидії олігархічному впливу. Не можна володіти депутатами, міністрами і будь-якими іншими чиновниками. Цей законопроект – перше рішення за усі 30 років Незалежності, яке демонструє наше відношення до олігархічної системи. Він стверджує: так, в Україні є олігархи. Так, вони впливають на політику. І – так – цього більше не буде", – сказав Зеленський.

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Раніше глава РНБО Олексій Данилов розповів про закон по деолігархізації.