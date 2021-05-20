Русский
$ 27,42
33,49
  1. Влада

Скандальна вечірка Тищенка – "Слуга народу" відзвітувала про покарання нардепа

20 травня, 22:42

Віталій Семченко Віталій Семченко

Незважаючи на проступок, політик зберіг свої внутрішньопартійні посади і залишається заступником голови фракції в парламенті

Вечірка на честь дня народження дружини Тищенка

Вечірка на честь дня народження дружини Тищенка

Народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко отримав догану за вечірку на честь дня народження своєї дружини під час локдауну.

Реклама

Про це повідомив глава фракції Давид Арахамія, передає "Радіо Свобода".

"Так. Було одноголосно проголосовано за рішення офіційно винести йому догану", – сказав політик.

Цю інформацію журналістам підтвердили також нардепи Олександр Качура і Євгенія Кравчук.

Читайте також: Зеленський розповів про членів своєї команди, за яких буває соромно (відео)

В тренді
Путін – вбивця? Що відповів Зеленський (відео)
Президент пішов від відповіді на питання, чи вважає він вбивцею російського лідера. Фото: колаж "Сьогодні"
В тренді
"Чи підете на другий президентський термін?": що відповів Зеленський (оновлено)
Інавгурація Зеленського у Верховній Раді. Фото: М. Лазаренка
В тренді
Зеленський допустив причетність контррозвідки СБУ до вбивства Шеремета
Реклама

Незважаючи на проступок, Тищенко зберіг свої внутрішньопартійні посади і залишається заступником голови фракції в парламенті.

Нагадаємо, інформація про проведення нардепом Тищенком заходів у ресторані готелю Fairmont з'явилася вночі проти 19 квітня. Вранці поліція заявила, що відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантину через проведення бенкету.

Дружина нардепа Алла Барановська заявила, що кожен запрошений гість здав тест на COVID-19, а 99% з них вже з антитілами.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Я став його вироком": у Порошенка відповіли на гучну заяву Зеленського (оновлено)Влада
Підсумкова пресконференція Зеленського: онлайн-трансляція
Підсумкова пресконференція Зеленського: онлайн-трансляціяВлада
Скандал у Раді. Нового депутата не пустили до трибуни через його минуле (фото, відео)
Скандал у Раді. Нового депутата не пустили до трибуни через його минуле (фото, відео)Влада
Пресконференція Зеленського: як це було
Пресконференція Зеленського: як це булоВлада
Віктор Ляшко призначений новим главою МОЗ: що про нього відомо
Віктор Ляшко призначений новим главою МОЗ: що про нього відомоВлада
Путін – вбивця? Що відповів Зеленський (відео)
Путін – вбивця? Що відповів Зеленський (відео)Влада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти