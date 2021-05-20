Скандальна вечірка Тищенка – "Слуга народу" відзвітувала про покарання нардепа

Незважаючи на проступок, політик зберіг свої внутрішньопартійні посади і залишається заступником голови фракції в парламенті

Вечірка на честь дня народження дружини Тищенка

Народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко отримав догану за вечірку на честь дня народження своєї дружини під час локдауну.

Реклама

Про це повідомив глава фракції Давид Арахамія, передає "Радіо Свобода".

"Так. Було одноголосно проголосовано за рішення офіційно винести йому догану", – сказав політик.

Цю інформацію журналістам підтвердили також нардепи Олександр Качура і Євгенія Кравчук.

Читайте також: Зеленський розповів про членів своєї команди, за яких буває соромно (відео)

Реклама

Незважаючи на проступок, Тищенко зберіг свої внутрішньопартійні посади і залишається заступником голови фракції в парламенті.

Нагадаємо, інформація про проведення нардепом Тищенком заходів у ресторані готелю Fairmont з'явилася вночі проти 19 квітня. Вранці поліція заявила, що відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантину через проведення бенкету.

Дружина нардепа Алла Барановська заявила, що кожен запрошений гість здав тест на COVID-19, а 99% з них вже з антитілами.