Зеленський розповів про членів своєї команди, за яких буває соромно (відео)

Зеленський схильний давати людям другий шанс, а часом і третій – інколи шкодує про це, але рішення приймає сам

Зеленський розповів про Тищенка та Милованова / Фото: Офис Президента Украины

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому соромно за дії деяких людей зі свого оточення, в тому числі за народного депутата від "Слуги народу" Миколу Тищенка.

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Про це він заявив на прес-конференції.

"Вважаю, якщо це невеликі промахи, потрібно пробачити і вони повинні виправляти ситуацію і показувати це, тому що людям завжди потрібно давати другий шанс, якщо вони не злочинці", – сказав він.

Президент заявив, що завжди давав людям другий шанс, іноді третій, а про деякі він іноді шкодує і він за це відповідає.

"Я розумію, що несу відповідальність за це. Це не стосується точно Милованова, він крутий фахівець, дійсно, іноді рефлексує, іноді нестриманий, але зараз він сильно допомагає, він радник Офісу", – сказав глава держави.

Окремо Зеленський виділив Миколу Тищенка, який за час своєї політичної кар'єри часто потрапляє в різні скандали.

"Микола Тищенко – так, депутат "Слуги народу". Мені соромно за деякі його вчинки, він був не правий, і вважаю, він повинен це зрозуміти. Він доросла людина, партія розглядала його питання на засіданні – дали Миколі шанс, знаю, у нього є інші сторони, він вболіває за багато речей в Україні, мені так здається. Тому я думаю, що правильно зробив, що надав йому ще один шанс", – сказав Зеленський.

У той же час, президент розуміє, що скандали, в які потрапляють представники пропрезидентської фракції впливають на президента: на його рейтинг і рівень підтримки людей. Він додав, що в команді "слуг" є "дійсно потужні люди, класні депутати".

"Витримка, великий опір, великі люди, фінансові групи, багато інших депутатів, керівників партій, вони всі розмовляють з цими депутатами. Велика спокуса, великі гроші, і сильні люди, їх, на жаль, не багато. Але в партії СН їх більше , ніж в інших партіях і це правда. Еволюційне очищення Ради відбувається і наступний парламент буде ще чистішим, це важливо", – сказав президент.

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Раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський назвав умови для балотування вдруге на посаду глави держави.