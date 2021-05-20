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Скандальная вечеринка Тищенко – "Слуга народа" отчиталась о наказании нардепа

20 мая, 22:42

Виталий Семченко Виталий Семченко

Несмотря на проступок, политик сохранил свои внутрипартийные должности и остается заместителем председателя фракции в парламенте

Вечеринка в честь дня рождения жены Тищенко

Вечеринка в честь дня рождения жены Тищенко

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко получил выговор за вечеринку в честь дня рождения своей супруги во время локдауна.

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Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия, передает "Радио Свобода".

"Да. Единогласно проголосовали за решение официально вынести ему выговор", — сказал политик.

Эту информацию журналистам подтвердили также нардепы Александр Качура и Евгения Кравчук.

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Несмотря на проступок, Тищенко сохранил свои внутрипартийные должности и остается заместителем председателя фракции в парламенте.

Напомним, информация о проведении нардепом Тищенко мероприятия в ресторане отеля Fairmont появилась в ночь на 19 апреля. Утром полиция заявила, что открыла уголовное производство по факту нарушения карантина из-за проведения банкета.

Жена нардепа Алла Барановская заявила, что каждый приглашенный гость сдал тест на COVID-19, а 99% из них уже с антителами.

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