Скандальная вечеринка Тищенко – "Слуга народа" отчиталась о наказании нардепа

Несмотря на проступок, политик сохранил свои внутрипартийные должности и остается заместителем председателя фракции в парламенте

Вечеринка в честь дня рождения жены Тищенко

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко получил выговор за вечеринку в честь дня рождения своей супруги во время локдауна.

Реклама

Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия, передает "Радио Свобода".

"Да. Единогласно проголосовали за решение официально вынести ему выговор", — сказал политик.

Эту информацию журналистам подтвердили также нардепы Александр Качура и Евгения Кравчук.

Читайте также: Зеленский рассказал о членах своей команды, за которых бывает стыдно (видео)

Реклама

Несмотря на проступок, Тищенко сохранил свои внутрипартийные должности и остается заместителем председателя фракции в парламенте.

Напомним, информация о проведении нардепом Тищенко мероприятия в ресторане отеля Fairmont появилась в ночь на 19 апреля. Утром полиция заявила, что открыла уголовное производство по факту нарушения карантина из-за проведения банкета.

Жена нардепа Алла Барановская заявила, что каждый приглашенный гость сдал тест на COVID-19, а 99% из них уже с антителами.