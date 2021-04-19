Тищенко нагуляв кримінальну справу: поліція нагрянула на банкет нардепа

Нардеп вже не вперше порушує карантин – минулого року він потрапив у скандал зі своїм рестораном, але це його нічому не навчило

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантину через проведення банкету за участі народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка, який нібито святкував день народження в ресторані.

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Про це повідомляє поліція Києва.

Після того, як у соцмережах з'явилася інформація, що депутат Ради влаштував у готелі в Подільському районі Києва вечірку, правоохоронці негайно виїхали за адресою для з'ясування обставин.

Наразі поліцейські спілкуються з керівництвом установи, оглядають приміщення і проводять слідчі дії.

У зв'язку з цим було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, це не перший скандал, пов'язаний із карантинними обмеженнями, в який потрапляє Тищенко. У липні 2020-го у розпал карантину в столиці стало відомо, що його ресторан "Велюр" не дотримується заборони Кабінету міністрів на роботу закладівгромадського харчування після 23:00 і працює цілу ніч, причому не тільки не приховуючи, а й рекламуючи це. Тоді депутат відмовився коментувати порушення.

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