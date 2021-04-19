Тищенко нагуляв кримінальну справу: поліція нагрянула на банкет нардепа

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантину через проведення банкету за участі народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка, який нібито святкував день народження в ресторані.
Про це повідомляє поліція Києва.
Після того, як у соцмережах з'явилася інформація, що депутат Ради влаштував у готелі в Подільському районі Києва вечірку, правоохоронці негайно виїхали за адресою для з'ясування обставин.
Наразі поліцейські спілкуються з керівництвом установи, оглядають приміщення і проводять слідчі дії.
У зв'язку з цим було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, це не перший скандал, пов'язаний із карантинними обмеженнями, в який потрапляє Тищенко. У липні 2020-го у розпал карантину в столиці стало відомо, що його ресторан "Велюр" не дотримується заборони Кабінету міністрів на роботу закладівгромадського харчування після 23:00 і працює цілу ніч, причому не тільки не приховуючи, а й рекламуючи це. Тоді депутат відмовився коментувати порушення.
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