Русский
$ 27,98
33,53
  1. Влада

Тищенко нагуляв кримінальну справу: поліція нагрянула на банкет нардепа

19 квітня, 11:15

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Нардеп вже не вперше порушує карантин – минулого року він потрапив у скандал зі своїм рестораном, але це його нічому не навчило

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантину через проведення банкету за участі народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка, який нібито святкував день народження в ресторані.

Реклама

Про це повідомляє поліція Києва.

Після того, як у соцмережах з'явилася інформація, що депутат Ради влаштував у готелі в Подільському районі Києва вечірку, правоохоронці негайно виїхали за адресою для з'ясування обставин.

Наразі поліцейські спілкуються з керівництвом установи, оглядають приміщення і проводять слідчі дії.

В тренді
Війну в Україні відчує кожна країна Європи – головне з інтерв'ю Зеленського

У зв'язку з цим було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу України.

Реклама

Нагадаємо, це не перший скандал, пов'язаний із карантинними обмеженнями, в який потрапляє Тищенко. У липні 2020-го у розпал карантину в столиці стало відомо, що його ресторан "Велюр" не дотримується заборони Кабінету міністрів на роботу закладівгромадського харчування після 23:00 і працює цілу ніч, причому не тільки не приховуючи, а й рекламуючи це. Тоді депутат відмовився коментувати порушення.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

карантин поліція Микола Тищенко кримінальне провадження

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

РФ готується напасти на Україну? Найімовірніші сценарії і ціна вторгнення (відео)
РФ готується напасти на Україну? Найімовірніші сценарії і ціна вторгнення (відео)Росія
Навіщо Путін підтягнув війська до України: в ОПУ назвали причину
Навіщо Путін підтягнув війська до України: в ОПУ назвали причинуВлада
Некролог. Володимир Яворівський
Некролог. Володимир Яворівський "запалював своїм словом серця мільйонів"Некрологи
Мендель розраховує, що Великдень допоможе розблокувати обмін полоненими
Мендель розраховує, що Великдень допоможе розблокувати обмін полоненимиВлада
Тищенко нагуляв кримінальну справу: поліція нагрянула на банкет нардепа
Тищенко нагуляв кримінальну справу: поліція нагрянула на банкет нардепаВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти