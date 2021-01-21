Силою не вигнати. Кравчук розповів, як змусити РФ забратися з Донбасу

Поки Володимир Путін при владі в Росії, війну на Донбасі складно буде закінчити. Глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук заявив, що силою агресора не вигнати, а ось санкції можуть змусити окупантів піти.
Про це він сказав в коментарі "РБК-Україна".
За його словами, Україна буде використовувати тільки політичні і дипломатичні шляхи для звільнення захоплених Росією територій.
"Я не ставлю питання про повернення територій військовим шляхом. Принаймні найближчим часом. Санкції будуть розширюватися і ставати більш різноманітними, щоб Росія відчувала, що не все прощається агресору. Агресор повинен нести відповідальність", – сказав Кравчук.
Як писали новини "Сьогодні", Кравчук заявляв вже, що Росія намагається заблокувати переговори щодо Донбасуу Тристоронній контактній групі. Українська делегація в шоці від свавілля, яке влаштовує Росія на мінських переговорах.
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