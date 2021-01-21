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  1. Політика

Кравчук: Росія намагається заблокувати переговори щодо Донбасу

21 січня, 15:52

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Українська делегація в шоці від свавілля, яке влаштовує Росія на мінських переговорах

Росія намагається заблокувати переговори Тристоронньої контактної групи. Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що найближчим часом прогресу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі не буде.

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Про це він сказав в коментарі РБК-Україна.

За його словами, Росія на мінських переговорах все прив'язує до політичних домовленостей, хоча багато гуманітарних питань ніяк з ними не пов'язані, наприклад, відкриття КПВВ або обмін полоненими.

"Вони роблять все, щоб заблокувати процес. Спочатку штучно прив'язали його до постанови Верховної Ради про місцеві вибори, потім до дорожньої карти, яку запропонували в ОРДЛО при узгодженні з Росією. Це робиться штучно, щоб заблокувати процес досягнення миру на Донбасі", – сказав Кравчук.

Також він нарікає на те, що представники бойовиків діють під час засідань ТКГ як повноцінні учасники переговорів. Цим Росія робить все, "щоб Тристороння контактна група стала п'ятисторонньою".

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"Вони запрошують на наші засідання кого вважають за потрібне, порушують порядок денний, який пропонує ОБСЄ – пані Хайді Грау, і пропонують політичні експерименти. Скажу відверто, що у мене немає підстави сподіватися на якісь великі досягнення найближчим часом", – додав Кравчук.

У свою чергу представник ОРДО Сергій Гармаш підтвердив деструктив з боку Росії і що вона намагається перекласти відповідальність з себе на своїх маріонеток.

"Зрозуміло, що Україна не може домовлятися з людьми, які реально не приймають рішення. Тому я не бачу зараз ніякого прогресу в політичній групі ... Додалося деструктиву. 19 січня вони привели на засідання якихось "громадських консультантів". Переговорний процес намагаються довести до абсурду", – підкреслив він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на початку тижня безпековій підгрупі ТКГ вдалося домовитися про відновлення газопостачання Мар'їнки, де вже п'ять років немає газу.

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