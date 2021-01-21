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Вся справа в Путіні: у ТКГ розповіли, чому складно закінчити війну на Донбасі

21 січня, 11:27

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Депутат пояснив, в якому разі закінчиться російська агресія проти України

Поки президент Росії Володимир Путін при владі, закінчити війну на Донбасі буде дуже важко. Навряд чи він захоче відмовитися від важеля тиску на Україну.

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Про це розповів голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Олександр Мережко, передає РБК-Україна.

За його словами, окупований Донбас є важкою ношею для Росії і їй було б вигідно прийти до раціонального вирішення і таки реалізувати Мінські угоди.

"Але поки, очевидно з політичних міркувань, Росія до цього не готова. Не готовий президент Росії, він не хоче, я не бачу з його боку дійсно проявів доброї волі", – сказав Мережко.

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У питанні Донбасу може все змінитися тільки в разі зміни політичної ситуації в Росії, наприклад якщо Путін піде з влади, вважає політик.

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"Поки президентом є Путін, цю проблему вирішити буде складно. Він вже асоціює себе з певною політикою стосовно Донбасу і Криму. Окупований Донбас він використовує як важіль тиску на Україну. Чи погодиться він його випустити з рук – це велике питання", – додав нардеп.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен теж висловлювала думку, що Росія не хоче завершувати війну проти України.

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Росія Донбас Володимир Путін війна на Донбасі ТКГ Олександр Мережко
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