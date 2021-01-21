Українська
$ 28,2
34,15
  1. Новости политики

Силой не выгоним. Кравчук рассказал, как заставить РФ убраться с Донбасса

21 января, 16:28

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украина не сможет военным путем решить проблему, но есть другие варианты

Пока Владимир Путин у власти в России, войну на Донбассе сложно будет закончить. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что силой агрессора не выгнать, а вот санкции могут вынудить оккупантов уйти.

Реклама

Об этом он сказал в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, Украина будет использовать только политические и дипломатические пути для освобождения захваченных Россией территорий.

В тренде
Как изменится политика США по Украине с приходом Байдена: мнение эксперта

"Я не ставлю вопрос о возвращении территорий военным путем. По крайней мере в ближайшее время. Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается агрессору. Агрессор должен нести ответственность", – сказал Кравчук.

Как писали новости "Сегодня", Кравчук заявлял уже, что Россия пытается заблокировать переговоры по Донбассу в Трехсторонней контактной группе. Украинская делегация в шоке от беспредела, который устраивает Россия на минских переговорах.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Донбасс леонид кравчук
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против Путина
Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против ПутинаПолитика
Шмыгаль созывает срочное заседание Кабмина: за что спешат уволить замминистра
Шмыгаль созывает срочное заседание Кабмина: за что спешат уволить замминистраПолитика
Не бросила любимых учеников и с титулом второй леди. Что мы знаем о Джилл Байден
Не бросила любимых учеников и с титулом второй леди. Что мы знаем о Джилл БайденЗвездно
Расизм, плагиат, сексуальные домогательства. Что нужно знать о Джо Байдене
Расизм, плагиат, сексуальные домогательства. Что нужно знать о Джо БайденеСША
Почему все внимание в США сейчас приковано к Камале Харрис
Почему все внимание в США сейчас приковано к Камале ХаррисПолитика
"Это позор": Венгрия опять обратилась в ОБСЕ из-за УкраиныПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять