Сенсация от Гордона: Зеленский однажды передумал быть президентом

Оказывается, Зеленский гораздо раньше метил в президенты, чем все думали

Дмитрий Гордон (слева) и Владимир Зеленский (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что Владимир Зеленский мог пойти в президенты еще в 2014 году, но началась война на Донбассе, изменив планы.

Об этом он сказал в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

Реклама

Гордон выдал неожиданный инсайд

По словам журналиста, действующий президент хотел получить эту должность намного раньше.

"Я вам скажу больше. Я вам, может, сейчас сенсацию скажу, но Владимир Александрович пошел в президенты еще в 2014 году. Но началась война и он не проплатил залог. Он подал документы. Его документы в ЦИК подал Сергей Нижний. Наверно, этого никто не знает, но такой инсайд даю. Сергей Нижний, покойный, замечательный вообще юрист и потрясающий человек, к сожалению, он ушел от нас, он подал документы Владимира Зеленского на регистрацию в президенты в 2014 году", – заявил Гордон.

По его словам, в 2016 году первым померил рейтинг Зеленского политтехнолог Игорь Грынив, который работал с Петром Порошенко, в одно время был главой фракции БПП в Верховной Раде.

Реклама

При этом Гордон уточнил, что изначально целью Грынива был замер рейтинга фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Но пришла идея померять запрос в обществе и на Владимира Зеленского. Итог оказался более, чем внушительным. Уже тогда, задолго до 2019-го года стало понятно, чем может закончится поход лидера "Студии Квартал 95" в большую политику.

"Он (Грынив – Ред.) ради интереса померял Зеленского и с удивлением для себя обнаружил, что огромный запрос в обществе. И тогда он померял партию Зеленского, ну, условно говоря, "Слуга народа". И он увидел, что – так вот же. Об этом знал уже Порошенко тогда в 2016 году, об этом знали все основные политические игроки", – отметил Гордон.

Реклама

Как дела были у Зеленского в 2014 году

Владимир Зеленский в 2014 году снимался для "Студии Квартал 95" на Красной площади в Москве. Однако во время дебатов на "Олимпийском" он заявил, что не посещал Российскую Федерацию с начала ее агрессии против Украины.

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Кроме того, в апреле 2014 года Зеленский в составе "Квартала 95" посещал Горловку во время противостояния на Донбассе.

Зеленский и "Квартал 95". Фото: коллаж "Сегодня"

Также есть данные, говорящие о том, что Зеленский и члены его коллектива за пару дней до этого якобы успели побывать и в Донецке. В интервью одной из местных газет будущий президент Украины отметился высказыванием: "Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ... И наша "квартальская" позиция – не за правительство Украины, а за украинский народ. И не против русского народа, а против российского правительства".

Интервью Зеленского донецкой "Муниципальной газете". Фото: скриншот

Зеленский смог стать президентом только спустя пять лет

Зеленский объявил о том, что идет в президенты в новогоднем обращении, а в апреле 2019-го выиграл на выборах. Во втором туре президентских выборов 21 апреля 2019 года за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% украинцев (более 13,5 млн голосов). Это самый высокий результат из всех украинских президентов, которые побеждали на выборах.

Тогда Зеленский заявил, что пришел на пост главы государства на один пятилетний срок и хочет максимально использовать это время для реализации своих планов.

Зеленский рассказал, как бы поступил в 2014-м

Президент Владимир Зеленский заявил, что если бы был президентом Украины в 2014 году, то не допустил бы захвата Россией Крыма и не пустил бы туда "зеленых человечков". Он рассказал, что на первой "нормандской встрече" его удивило отсутствие вопроса Крыма в повестке дня.

"Все партнеры сказали, что Крым не является аджендой (вопросом для обсуждения в "нормандском формате". – Ред.). И это была договоренность еще с бывшим президентом (Петром Порошенко. – Ред.)", – отметил Зеленский.

Читайте другие новости "Сегодня":