СБУ завершила розслідування проти двох соратників Медведчука. У чому їх звинувачують

Служба безпеки України передала до суду обвинувальні акти відразу за трьома епізодами, в тому числі про держзраду

Обшуки у Медведчука. Колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України завершила досудове розслідування у кримінальних провадженнях стосовно двох керівників громадського руху "Український вибір", лідером якого є нардеп Віктор Медведчук.

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Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Підозрюваними є керівники ініціативних груп громадського руху "Український вибір", які діяли в Севастополі. А саме – Комелов І.М. та Синявський О.В." – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування встановило, що фігуранти входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя". Один з підозрюваних очолював територіальний підрозділ зазначеного НЗФ, інший був керівником відокремленого підрозділу "самооборони" – "Слов'янський щит".

"Вказані громадяни України виконували протиправні накази "ватажків" зазначеного формування, а також брали активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму на території півострова Крим у березні 2014 року", – йдеться в повідомленні.

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Обидва фігуранти були нагороджені російськими відомчими медалями "За повернення Криму".

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Проти них до суду направлено обвинувальні акти за такими статтями:

ст. 111 (державна зрада);

ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 травня Печерський районний суд Києва відправив Віктора Медведчука під цілодобовий домашній арешт. Як відомо, кума Путіна підозрюють в державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни – йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Ми проаналізували разом з експертами помилки слідства в справі Медведчука.