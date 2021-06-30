СБУ завершила розслідування проти двох соратників Медведчука. У чому їх звинувачують

Обшуки у Медведчука. Колаж "Сьогодні"
Служба безпеки України завершила досудове розслідування у кримінальних провадженнях стосовно двох керівників громадського руху "Український вибір", лідером якого є нардеп Віктор Медведчук.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
"Підозрюваними є керівники ініціативних груп громадського руху "Український вибір", які діяли в Севастополі. А саме – Комелов І.М. та Синявський О.В." – йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування встановило, що фігуранти входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя". Один з підозрюваних очолював територіальний підрозділ зазначеного НЗФ, інший був керівником відокремленого підрозділу "самооборони" – "Слов'янський щит".
"Вказані громадяни України виконували протиправні накази "ватажків" зазначеного формування, а також брали активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму на території півострова Крим у березні 2014 року", – йдеться в повідомленні.
Обидва фігуранти були нагороджені російськими відомчими медалями "За повернення Криму".
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Проти них до суду направлено обвинувальні акти за такими статтями:
- ст. 111 (державна зрада);
- ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
- ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 травня Печерський районний суд Києва відправив Віктора Медведчука під цілодобовий домашній арешт. Як відомо, кума Путіна підозрюють в державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни – йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Ми проаналізували разом з експертами помилки слідства в справі Медведчука.