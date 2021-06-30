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Кум за кума. Путін заступився за "українського націоналіста" Медведчука

30 червня 2021 13:39

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Президент РФ вважає, що "рішення в Україні ухвалюються абсолютно незаконні і неконституційні"

/ Фото: kremlin.ru

Президент РФ Володимир Путін вважає, що нардепа Віктора Медведчука, якого він неодноразово називав "українським націоналістом", "закрили напередодні виборчої кампанії".

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Про це він сказав під час "Прямої лінії".

"Ось, Віктора Медведчука, який, на мій погляд є українським націоналістом, замкнули напередодні виборчої кампанії вдома. Ухвалюються рішення абсолютно незаконні і неконституційні", – заявив Путін.

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За його словами, всередині України не дозволяють "вибудувати і зміцнити свою країну".

Також президент РФ назвав "керівництво України явно недружнім" по відношенню до Росії.

До речі, нещодавно Держдума РФ прийняла заяву, в якій називає сам факт законодавчої ініціативи президента Володимира Зеленського кричущою провокацією, спрямованою на загострення напруженості і конфліктів як всередині України, так і за її межами. Що на цю істерику відповіли у Зеленського.

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