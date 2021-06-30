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СБУ завершила расследование против двух соратников Медведчука. В чем их обвиняют

30 июня 2021 19:11

Денис Беспалов Денис Беспалов

Служба безопасности Украины передал в суд обвинительные акты сразу по трем эпизодам, в том числе о госизмене

Обыски у Медведчука. Коллаж "Сегодня"

Обыски у Медведчука. Коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по уголовным производствам в отношении двух руководителей общественного движения "Украинский выбор", лидером которого является нардеп Виктор Медведчук.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Подозреваемыми являются руководители инициативных групп общественного движения "Украинский выбор", которые действовали в Севастополе. А именно – Комелов И.М. и Синявский О.В." - говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что фигуранты входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя". Один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение указанного НЗФ, другой был руководителем отдельного подразделения "самообороны" – "Славянский щит".

"Указанные граждане Украины выполняли противоправные приказы "главарей" указанного формирования, а также принимали активное участие в организации и проведении незаконного референдума на территории полуострова Крым в марте 2014 года", - говорится в сообщении.

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Оба фигуранта были награждены российскими ведомственными медалями "За возвращение Крыма".

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Против них в суд направлены обвинительные акты по следующим статьям:

  • ст. 111 (государственная измена);
  • ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);
  • ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 мая Печерский районный суд Киева отправил Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест. Как известно, кума Путина подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны – ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Мы проанализировали вместе с экспертами ошибки следствия в деле Медведчука.

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