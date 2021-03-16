"Потрясли" Раду, Кабмін та МЗС: СБУ провела обшуки у справі про "Харківські угоди"

16 березня СБУ провела обшуки у структурах, які залучені до підготовки та ратифікації Харківських угод.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Обшуки проводилися у:

Верховній Раді України, зокрема її комітетах

Головному науково-експертному управлінні ВРУ

Раді національної безпеки і оборони України

Міністерстві закордонних справ

Кабінеті міністрів спільно з Державним бюро розслідувань

"Під час обшуків виявлено документи, які свідчать про те, що тодішнє керівництво держави до підписання та прийняття вказаних документів усвідомлювало їх наслідки", – йдеться у повідомленні.

Також в СБУ заявили про те, що знайдено документи, які свідчать про збільшення кількості особового складу військових формувань і спеціальних служб РФ, які в подальшому брали участь в анексії Криму.

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Раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що ті депутати, які тоді підтримали закон, не можуть нести відповідальність за своє голосування.

Як повідомляли новини "Сьогодні", РНБО доручила Службі безпеки розслідувати обставини голосування у Раді у 2010 році за Харківські угоди – політиків підозрюють у держзраді. Як розповідав секретар РНБО Олексій Данілов, після засідання у президента депутати почали відхрещуватися від голосування.

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