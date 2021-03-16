"Потрясли" Раду, Кабмин и МИД: СБУ провела обыски по делу о "Харьковских соглашениях"

16 марта СБУ провела обыски в структурах, которые привлечены к подготовке и ратификации Харьковских соглашений.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Обыски проводились в:

Верховной Раде, в том числе ее комитетах;

Главном научно-экспертном управлении ВРУ;

Совете национальной безопасности и обороны Украины;

Министерстве иностранных дел;

Кабинете министров совместно с Государственным бюро расследований.

"Во время обысков обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия указанных документов осознавало их последствия", – говорится в сообщении.

Также в СБУ заявили о том, что найдены документы, свидетельствующие об увеличении количества личного состава военных формирований и специальных служб РФ, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма.

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Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что те депутаты, которые тогда поддержали закон, не могут нести ответственность за свое голосование.

Как сообщали новости "Сегодня", СНБО поручил Службе безопасности расследовать обстоятельства голосования в Раде в 2010 году за Харьковские соглашения – политиков подозревают в госизмене. Как рассказывал секретарь СНБО Алексей Данилов, после заседания у президента депутаты начали открещиваться от голосования.

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