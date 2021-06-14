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Великих рішень щодо України не буде: у Зеленського про саміт НАТО

14 червня 2021 15:24

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Україна розраховує на отримання Плану дій щодо членства в Альянсі вже багато років, але до справи так і не доходить

Сьогодні стартує саміт НАТО, але нам від нього чекати особливо нічого – якихось серйозних рішень щодо України там, швидше за все, не буде. Таку думку висловив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, передає УНІАН.

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"Звичайно, на наш погляд, було б справедливо, щоб вже на цьому саміті НАТО нам були надані конкретні практичні підтвердження підтримки з боку західних країн, а саме ПДЧ. Але все-таки сьогодні великих і доленосних рішень, судячи з усього, не буде", – сказав він.

Подоляк вважає, що поки немає підстав давати оцінку цього саміту НАТО як "поворотному" – його потрібно оцінювати тільки в контексті інших топ-подій цього червня: самітів "Великої сімки", США – ЄС і США – Росія. Ось тільки навряд чи це все якось допоможе Україні отримати План дій на членство в НАТО.

Читайте також: А як же Україна? Путін назвав головні очікування від зустрічі з Байденом

"Фактично Америка зараз тільки вибудовує свою позицію. І фактично вона повертається у глобальну політику в лідерської ролі. Зокрема і для чинення тиску на РФ, щоб вже сама Росія все-таки повернулася до дотримання загальноприйнятих норм міжнародного права", – підкреслив радник глави ОПУ.

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Нагадаємо, президенти США і Росії зустрінуться в Женеві (Швейцарія) 16 червня. Одна з головних тем – Україна і російська агресія. Американський лідер і його оточення вже неодноразово обіцяли обстоювати інтереси нашої країни. Читайте детальніше в нашому матеріалі, що обговорять Байден і Путін та чого чекати Україні.

Дивіться в нашому сюжеті про заяву "Великої сімки" стосовно Росії:

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