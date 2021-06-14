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Россия отводит войска от границы с Украиной, но медленно – Зеленский

14 июня 2021 19:43

Виктория Барановская Виктория Барановская

Украинский президент надеется на встречу с Путиным, чтобы обсудить ситуацию и активизировать мирные переговоры

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после недавнего стягивания вооруженных сил, Россия медленно отводит свои войска от границы с Украиной.

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Об этом он сказал в общем интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, передает ОПУ.

"Сегодня мы, к сожалению, должны быть готовыми к осложнениям в любой день. Я не считаю, что это будет, но вероятность провокаций есть, в том числе в середине сентября, когда будет "Запад-2021" (совместные военные учения России и Беларуси – ред.)", – добавил Зеленский.

По его словам, Россия не заинтересована в полномасштабной войне, так как понимает, что Украина не отступит, а это может вылиться в Третью мировую войну.

Зеленский надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным для активизации мирных переговоров, хотя РФ и затягивает их проведения.

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"Будем надеяться, что в ближайшее время мы получим адженду и сроки", – сказал Владимир Зеленский.

Ранее мы сообщали, что в этом же интервью Зеленский заявил, что сейчас Украина ближе к получению Плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО, чем когда-либо.

Напомним, что 14 июня стартует саммит НАТО, но нам от него ждать особо нечего – каких-то серьезных решений по Украине там, скорее всего, не будет. Такое мнение высказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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