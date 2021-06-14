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Щодня доводить, що готова: Україна очікує від НАТО ПДЧ

14 червня 2021 18:46

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Зеленський заявив, що зараз Україна як ніколи готова до цього – для українців це гарантія безпеки та захисту

Зеленський розповів про Тищенка та Милованова

Зеленський розповів про Тищенка та Милованова / Фото: Офис Президента Украины

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна ближча до отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО, ніж будь-коли.

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Про це він сказав у спільному інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press, передає ОПУ.

"Ми щодня доводимо, що готові бути в Альянсі більше, ніж більшість країн Європейського Союзу. Через те, що, на жаль, у нас сім років іде війна, серед українців зросла підтримка вступу в НАТО. Тому що для людей це безпека, це захист для їхніх дітей", – наголосив президент.

За його словами, останнім часом підтримка України західними партнерами стала більшою, проте ліери цих держав досі керуються своїми внутрішніми інтересами. Проте, на думку українського президента, вони повинні усвідомити, що на Донбасі вмирають українці "за всі ті принципи, які проповідують і відстоюють лідери НАТО і ЄС". І підтримка України – це не лише благо для українського народу, це також благо й безпека для їхніх країн.

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Зеленський нагадав, що отримав запрошення від президента США Джо Байдена відвідати США наприкінці липня. Там він сподівається обговорити питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, економічну підтримку, а також безпекову ситуацію на сході країни.

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Раніше ми повідомляли, що 14 червня стартує саміт НАТО, але нам від нього чекати особливо нічого – якихось серйозних рішень щодо України там, швидше за все, не буде. Таку думку висловив радник голови ОПУ Михайло Подоляк

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