Режим Лукашенка і санкції проти нардепів – які питання обговорять на засіданні РНБО

В РНБО розповіли про порядок сьогоднішнього засідання. Зокрема, йтиметься про санкції стосовно російських артистів і "земельних махінаторів"

Які питання обговорять на засіданні РНБО. Фото: колаж "Сьогодні"

У Раді національної безпеки і оборони розповіли про порядок сьогоднішнього засідання. Всього планують розглянути вісім питань.

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Про це повідомляє пресслужба РНБО.

"Серед іншого, планується обговорити питання щодо поглиблення співробітництва з НАТО та заслухати звіти щодо виконання рішень РНБО України тощо", – сказано в повідомленні.

Також сьогодні можуть ввести санкції проти 11 російських артистів, які виступали в окупованому Криму, а також низки "земельних махінаторів" і прибічників режиму Олександра Лукашенка.

Крім того, до списку санкцій можуть включити п'ятьох чинних народних депутатів, передає УНН.

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За інформацією ЗМІ, засідання розпочнеться о 14:00.

Зазначимо, днями заступник голови МЗС України Євген Єнін заявив, що до РНБО переданий пакет санкцій щодо режиму Лукашенка. Він додав, що йдеться передусім про тих представників білоруського режиму, які брали участь у фальсифікаціях виборів або були залучені до репресій проти мирних громадян.

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