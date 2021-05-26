Кабмін підготував санкції проти російських артистів – хто потрапив до "чорного списку"

Україна розширить "чорний список" російських артистів. Фото: колаж "Сьогодні"
Кабінет міністрів вирішив ввести санкції за незаконне відвідування окупованого Кримупроти 11 російських артистів.
Відповідне розпорядження опубліковане на урядовому порталі.
До "чорного списку" потраплять такі актори і співаки:
- Олексій Чадов;
- Олександр Петров;
- Володимир Вдовиченков;
- Жанна Еппле;
- Ольга Кабо;
- Дмитро Орлов;
- Євген Пронін;
- Євген Стичкін;
- Павло Трубінер;
- Ярослав Сумішевский;
- Анастасія Сланевська ( "Слава").
У документі зазначається, що зазначені особи брали участь в публічних заходах і зйомках на території Криму. З цієї причини росіянам заборонять в'їзд на територію України.
Тепер новий список санкцій повинна затвердити Рада національної безпеки і оборони.
Як повідомлялося раніше, прокуратура Криму розпочала кримінальне провадженняпроти 23 діячів культури РФ за незаконні концерти на окупованому півострові.
Також ми писали, що минулого року СБУ заборонила в'їзд в Україну Фадєєву і Зюганову.