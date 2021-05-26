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Кабмін підготував санкції проти російських артистів – хто потрапив до "чорного списку"

26 травня, 12:44

Віталій Семченко Віталій Семченко

Зазначені особи брали участь в публічних заходах і зйомках на території окупованого Криму

Україна розширить "чорний список" російських артистів. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна розширить "чорний список" російських артистів. Фото: колаж "Сьогодні"

Кабінет міністрів вирішив ввести санкції за незаконне відвідування окупованого Кримупроти 11 російських артистів.

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Відповідне розпорядження опубліковане на урядовому порталі.

До "чорного списку" потраплять такі актори і співаки:

  • Олексій Чадов;
  • Олександр Петров;
  • Володимир Вдовиченков;
  • Жанна Еппле;
  • Ольга Кабо;
  • Дмитро Орлов;
  • Євген Пронін;
  • Євген Стичкін;
  • Павло Трубінер;
  • Ярослав Сумішевский;
  • Анастасія Сланевська ( "Слава").

У документі зазначається, що зазначені особи брали участь в публічних заходах і зйомках на території Криму. З цієї причини росіянам заборонять в'їзд на територію України.

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Тепер новий список санкцій повинна затвердити Рада національної безпеки і оборони.

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Як повідомлялося раніше, прокуратура Криму розпочала кримінальне провадженняпроти 23 діячів культури РФ за незаконні концерти на окупованому півострові.

Також ми писали, що минулого року СБУ заборонила в'їзд в Україну Фадєєву і Зюганову.

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