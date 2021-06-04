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Режим Лукашенко и санкции против нардепов – какие вопросы обсудят на заседании СНБО

4 июня, 12:42

Виталий Семченко Виталий Семченко

В СНБО рассказали о повестке сегодняшнего заседания. В частности, речь пойдет о санкциях в отношении российских артистов и "земельных махинаторов"

Какие вопросы обсудят на заседании СНБО. Фото: коллаж "Сегодня"

Какие вопросы обсудят на заседании СНБО. Фото: коллаж "Сегодня"

В Совете национальной безопасности и обороны рассказали о повестке сегодняшнего заседания. Всего планируют рассмотреть восемь вопросов.

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Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении решений СНБО Украины и др", – сказано в сообщении.

Также сегодня могут ввести санкции против 11 российских артистов, выступавших в оккупированном Крыму, ряда "земельных махинаторов" и сторонников режима Александра Лукашенко.

Кроме того, в санкционный список могут включить пятерых действующих народных депутатов, передает УНН.

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По информации СМИ, заседание начнется в 14:00.

Отметим, на днях заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что в СНБО передан пакет санкций относительно режима Лукашенко. Он добавил, что речь идет прежде всего о тех представителях белорусского режима, которые участвовали в фальсификациях выборов или были привлечены к репрессиям против мирных граждан.

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