Рейтинг партій: українці готові провести в Раду партії Ляшка і Гройсмана – соціологія

Результати опитування також свідчать про те, що найбільше виборців підтримали б партію "Слуга народу"

У разі, якщо б вибори в Україні проходили в кінці червня 2021 року, до Верховної Ради могли б пройти сім політичних партій.

За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, сім партій змогли б подолати 5% виборчий бар'єр.

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Так, найбільше виборців підтримали б партію "Слуга народу" (20,6% серед тих, хто визначився з вибором).

Далі місця розподілилися таким чином:

"ОТЗЖ" – 16,9%;

"ЄС" – 15%;

"Батьківщина" – 14,7%;

"Сила і честь" (7%);

Радикальна партія Олега Ляшка (5,7%);

"Українська стратегія Гройсмана" (5,1%).

64% українців вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку, а в правильному – 20%.

Як ми писали раніше, тільки 291 народний депутат (68% складу Верховної Ради) брав участь у всіх пленарних засіданнях в червні (11).

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Нещодавно ми писали про те, що половина депутатів фракції "Голос" оголосили про недовіру керівництву цієї політичної сили і навіть хочуть відкликати депутатський мандат глави партії Кіри Рудик.