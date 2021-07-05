Рейтинг партій: українці готові провести в Раду партії Ляшка і Гройсмана – соціологія

У разі, якщо б вибори в Україні проходили в кінці червня 2021 року, до Верховної Ради могли б пройти сім політичних партій.
За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, сім партій змогли б подолати 5% виборчий бар'єр.
Так, найбільше виборців підтримали б партію "Слуга народу" (20,6% серед тих, хто визначився з вибором).
Далі місця розподілилися таким чином:
- "ОТЗЖ" – 16,9%;
- "ЄС" – 15%;
- "Батьківщина" – 14,7%;
- "Сила і честь" (7%);
- Радикальна партія Олега Ляшка (5,7%);
- "Українська стратегія Гройсмана" (5,1%).
64% українців вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку, а в правильному – 20%.
Як ми писали раніше, тільки 291 народний депутат (68% складу Верховної Ради) брав участь у всіх пленарних засіданнях в червні (11).
Нещодавно ми писали про те, що половина депутатів фракції "Голос" оголосили про недовіру керівництву цієї політичної сили і навіть хочуть відкликати депутатський мандат глави партії Кіри Рудик.