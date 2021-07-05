Рейтинг партий: украинцы готовы провести в Раду партии Ляшко и Гройсмана – социология

Результаты опроса также говорят о том, что больше всего избирателей поддержали бы партию "Слуга народа"

За партии Ляшко и Гройсмана украинцы готовы голосовать. Коллаж: "Сегодня"

В случае, если бы выборы в Украине проходили в конце июня 2021 года, в Верховную Раду могли бы пройти семь политических партий.

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, семь партий смогли бы преодолеть 5% избирательный барьер.

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Так, больше всего избирателей поддержали бы партию "Слуга народа" (20,6% среди тех, кто определился с выбором).

Далее места распределились таким образом:

"ОПЗЖ" – 16,9%;

"ЕС" – 15%;

"Батькивщина" – 14,7%;

"Сила и честь" (7%);

Радикальная партия Олега Ляшко (5,7%);

"Украинская стратегия Гройсмана" (5,1%).

64% украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении, а в правильном – 20%.

Как мы писали ранее, только 291 народный депутат (68% состава Верховной Рады) участвовал во всех пленарных заседаниях в июне (11).

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Недавно мы писали о том, что половина депутатов фракции "Голос" объявили о недоверии руководству этой политической силы и даже хотят отозвать депутатский мандат главы партии Киры Рудык.