"Голос" розколовся – депутати збунтувалися проти керівництва партії

Железняка звинуватили у порушенні закону, а Кіру Рудик навіть хочуть виключити за прогули

Половина депутатів фракції "Голос" оголосили про недовіру керівництву цієї політичної сили і навіть хочуть відкликати депутатський мандат глави партії Кіри Рудик. Про це заявила на сьогоднішньому пленарному засіданні парламенту нардеп Олександра Устінова, яка з іншими депутатами вийшла до парламентської трибуни.

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Останньою краплею для депутатів стало вчорашнє голосування половини фракції за внесення до порядку денного законопроєктів про скасування деяких положень закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

"Вчора керівництво нашої фракції і партії фактично перейшло "червону лінію" і зрадило інтересам своїх виборців. Вони голосували за русифікацію – коли обіцяли захищати українську мову і культуру. Тому ми, 10 народних депутатів, а це половина парламентської фракції "Голос", хочемо заявити про створення окремого об'єднання "Справедливість", – сказала Устінова.

Кіра Рудик / Фото: Facebook

Вона констатувала, що фракція вже п'ять місяців не існує у Верховній Раді, а її керівництво не представляє позицію навіть половини членів партії і депутатів, а діє в особистих інтересах.

"Висловлюємо недовіру керівнику фракції Ярославу Железняку, який порушує закон і вже більше як три місяці не скликає засідання фракції навіть на вимогу більшості депутатів... Ми ініціюємо виключення Кіри Рудик, яка прогулює 60% засідань", – заявила нардеп.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно шоумен Сергій Притула заявив про вихід з "Голосу" через невдоволення діями керівництва політичної сили.

У відповідь в "Голосі" пояснили вихід Притули особистими амбіціями.

Як відомо, раніше з "Голосу" пішов Святослав Вакарчук: