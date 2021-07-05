Хто прогулював більше всіх? Понад 130 нардепів пропустили роботу в Раді за місяць

Тільки 68% від складу Верховної Ради (291 народний депутат) відвідали всі пленарні засідання в червні (11).
Про це йдеться на сторінці Комітету виборців України в Facebook.
У червні хоча б раз прогулював 131 народний депутат.
Так, шестеро осіб не були зареєстровані ні на одному засіданні:
- Віктор Медведчук;
- Тарас Козак;
- Вадим Столар;
- Леся Василенко;
- Степан Івахів;
- Олесь Довгий.
Тільки на одному пленарному засіданні були:
- Іван Калаур;
- Олександр Герега.
Тільки на двох засіданнях були:
- Жан Беленюк;
- Максим Єфімов;
- Юрій Солод;
- Олександр Фельдман.
Нещодавно ми писали про те, що половина депутатів фракції "Голос" оголосили про недовіру керівництву цієї політичної сили і навіть хочуть відкликати депутатський мандат глави партії Кіри Рудик.
Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно шоумен Сергій Притула заявив про вихід з "Голосу" через невдоволення діями керівництва політичної сили.