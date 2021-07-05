Хто прогулював більше всіх? Понад 130 нардепів пропустили роботу в Раді за місяць

На жодному засіданні не було зареєстровано шість народних депутатів, а двоє осіб були тільки на одному засіданні

Тільки 68% від складу Верховної Ради (291 народний депутат) відвідали всі пленарні засідання в червні (11).

Про це йдеться на сторінці Комітету виборців України в Facebook.

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У червні хоча б раз прогулював 131 народний депутат.

Так, шестеро осіб не були зареєстровані ні на одному засіданні:

Віктор Медведчук;

Тарас Козак;

Вадим Столар;

Леся Василенко;

Степан Івахів;

Олесь Довгий.

Тільки на одному пленарному засіданні були:

Іван Калаур;

Олександр Герега.

Тільки на двох засіданнях були:

Жан Беленюк;

Максим Єфімов;

Юрій Солод;

Олександр Фельдман.

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Нещодавно ми писали про те, що половина депутатів фракції "Голос" оголосили про недовіру керівництву цієї політичної сили і навіть хочуть відкликати депутатський мандат глави партії Кіри Рудик.

Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно шоумен Сергій Притула заявив про вихід з "Голосу" через невдоволення діями керівництва політичної сили.