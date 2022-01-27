Вирішили скинути Путіна? У ПАРЄ з'явився небезпечний для Кремля документ

Опубліковано список делегатів, що підтримали перевірку легітимності президента РФ

Російський політик та журналіст Володимир Кара-Мурза опублікував повний список депутатів Парламентська асамблея Ради Європи, які внесли резолюцію щодо перевірки легітимності "обнулення" термінів президента Росії Володимира Путіна

У списку – представники 10 країн: Нідерландів, Німеччини, Великої Британії, Литви, Ірландії, України, Естонії, Латвії, Румунії, Азербайджану, повідомив політик у Twitter.

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Раніше Парламентська асамблея Ради Європи внесла проєкт резолюції про "перевірку легітимності та законності або відсутність таких" щодо обнулення термінів Володимира Путіна перед виборами 2024 року. Звернення підтримали 23 делегати.

Російська делегація залишилася у ПАРЄ

Також Парламентська асамблея Ради Європи ратифікувала повноваження російської делегації, які намагалася заперечити українська делегація

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При цьому ініціатива України здобула більше голосів, ніж рік тому.

Під час відкриття зимової сесії ПАРЄ українська делегація та країни неформальної групи Baltic plus – Латвія, Литва, Естонія, Грузія та Польща – заперечили повноваження Росії у ПАРЄ.

Обнулення терміну Путіна

У липні 2020 року в Росії було внесено 206 поправок до Конституції Росії, включаючи ту, що передбачає обнулення терміну президентства Володимира Путіна. Після ухвалення цієї поправки Путін зможе обіймати найвищі державні пости до 2036 року.

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Раніше Венеціанська комісія вже зазначала, що деякі поправки суперечать Конституції РФ. До того ж, Комісія пояснювала, що обмеження кількості термінів президента унеможливлює узурпацію влади.

До поправок президент Росії міг обіймати цю посаду не більше двох термінів поспіль. Володимир Путін перебуває при владі в Росії з 2000 року.

Після перших двох президентських термінів у 2008 році правила обійшли так: наступником Путіна було оголошено Дмитра Медведєва. Після виборів Медведєв став президентом, а Путіна було призначено прем'єр-міністром. На наступних виборах 2012 року вони знову помінялися ролями. Перед цими виборами термін президентських повноважень був збільшений від чотирьох до шести років. Відповідно, без поправок Володимир Путін мав право обіймати посаду президента не довше, ніж до 2024 року.

В одній із поправок 2020 року йдеться, що обмеження президентського терміну не поширюється на тих, хто обіймав посаду глави держави до набуття чинності цими поправками.

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