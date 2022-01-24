"Петрушо, не поспішай гукати циган": Україна принизила росіян у ПАРЄ

Російська сторона не очікувала, що високу посаду обійме українець

Російська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи засмутилася, що високу посаду віцепрезидента віддали представнику України. Нардеп Олексій Гончаренко не витримав і висміяв у своєму Telegram-каналі росіян.

"Росія подала на віцепрезидента ПАРЄ Петра Толстого. Його кандидатура опротестована нашими спільними зусиллями, тому щодо нього буде окреме голосування. Петрушо, не поспішай гукати циган", – написав Гончаренко.

Петрушка поки що пролетів!

"За необхідних 20 голосів ми набрали 54 голоси проти Петра Толстого! Завтра вранці буде фінальне голосування щодо нього. Але як мінімум поки що він не віцепрезидент", – іронізує Гончаренко.

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Гончаренко за компанію потролив і Шарія

Анатолій Шарій

Шарій у своєму Telegram-каналі відреагував на призначення Гончаренка.

"Гончаренка обрано на посаду віцепрезидента Комітету з біженців у ПАРЄ лише через те, що він представник ЛГБТ. А те, що цей "борець за права біженців" багато разів загрожував біженцям, писав регулярно ідіотичні доноси до СБУ та сприяв убивству людей в Одесі 2 травня 2014 року, це нікого не бентежить", – написав Шарій.

У відповідь на це нардеп потролив журналіста.

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"Ого, Анатолій знайшов гугл-перекладач! Політик, блогер, біженець. Ну що, заграва пішла! Далі буде ще веселіше", – зазначив він.

Толстой – відомий ненависник України

Петро Толстой

У липні 2021 року віцеспікер Державної думи Петро Толстой заявив, що Україні слід відмовитися від незалежності та увійти до складу РФ.

Толстой робить подібні заяви не вперше. Раніше він уже називав Україну "тимчасовою" та "фейковою" державою, висловлюючи впевненість, що "Україна повернеться до Росії".

Також Толстой перейшов до відкритих закликів убивати керівництво України. Коментуючи абсурдні заяви російського президента Володимира Путіна про те, що українці та росіяни нібито один народ, віцеспікер "відзначився" новим випадом проти України – назвав її уряд "купкою негідників", яка захопила владу в країні.