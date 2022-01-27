Решили свергнуть Путина? В ПАСЕ появился опасный для Кремля документ

Опубликован список делегатов, которые поддержали проверку легитимности президента РФ

Легитимность обнуления президентских сроков Путина обсудят в ПАСЕ. Фото ПАСЕ/сайт президента России. Коллаж "Сегодня"

Российский политик и журналист Владимир Кара-Мурза опубликовал полный список депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, внесших резолюцию о проверке легитимности "обнуления" сроков президента России Владимира Путина.

В списке — представители 10 стран: Нидерландов, Германии, Великобритании, Литвы, Ирландии, Украины, Эстонии, Латвии, Румынии, Азербайджана, сообщил политик в Twitter.

Реклама

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы внесла проект резолюции о "проверке легитимности и законности либо отсутствия таковых" в отношении обнуления сроков Владимира Путина перед выборами 2024 года. Обращение поддержали 23 делегата.

Российская делегация осталась в ПАСЕ

Также Парламентская ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия российской делегации, которые пыталась оспорить украинская делегация.

Реклама

При этом инициатива Украины получила больше голосов, чем год назад.

Во время открытия зимней сессии ПАСЕ украинская делегация и страны неформальной группы Baltic plus – Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Польша – оспорили полномочия России в ПАСЕ.

Обнуление срока Путина

В июле 2020 года в России были внесены 206 поправок в Конституцию России, включая ту, которая предусматривает обнуление срока президентства Владимира Путина. После принятия этой поправки Путин сможет занимать самые высокие государственные посты до 2036 года.

Реклама

Ранее Венецианская комиссия уже отмечала, что некоторые поправки противоречат Конституции РФ. К тому же, Комиссия объясняла, что ограничение количества сроков президента делает невозможным узурпацию власти.

До поправок президент России мог занимать этот пост не более двух сроков подряд. Владимир Путин находится у власти в России с 2000 года.

После первых двух президентских сроков в 2008 году правила обошли следующим образом: преемником Путина был объявлен Дмитрий Медведев. После выборов Медведев стал президентом, а Путин был назначен премьер-министром. На следующих выборах в 2012 году они снова поменялись ролями. При этом перед этими выборами срок президентских полномочий был увеличен с 4 до 6 лет. Соответственно, без поправок Владимир Путин имел право занимать пост президента не дольше, чем до 2024 года.

В одной из поправок 2020 года говорится, что ограничение президентского срока не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу этих поправок.

Читайте другие новости "Сегодня":