Разумков розповів, що депутати хочуть розглянути на позачерговому засіданні

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підтвердив, що депутати збираються ініціювати позачергове засіданняна наступному тижні, щоб розглянути ветований президентом України закон про держслужбу.

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Про це він написав у Facebook.

За його словами, як тільки депутати зберуть необхідну кількість підписів – не пізніше ніж у 3-денний строк таке засідання буде скликано.

"Низка народних депутатів виступила з пропозицією провести позачергове засіданняя ... Ймовірно, воно відбудеться на початку наступного тижня. Є пропозиція від депутатів розглянути на ньому вето Президента на Закон щодо відновлення конкурсів на державну службу", – написав Разумков.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", Зеленський ветував прийнятий Верховною Радою 16 лютого закон №4531 про державну службу і повернув його депутатам зі своїми пропозиціями. Він просить депутатів наділити виконуючих обов'язки міністра всіма функціями глави відомства. Також хоче, щоб в.о. міністра можна було призначати навіть ту людину, кандидатуру якої на вакантне місце не схвалила Верховна Рада.

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У той же час прессекретар президента Юлія Мендель пояснила, чим загрожує зрив повторного розгляду закону про держслужбу.

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