Рада збереться на позачергове засідання: депутати назвали причину

Верховна Рада планує зібратися на позачергове засідання 23 лютого для ухвалення закону про держслужбу з пропозиціями президента України. Про це повідомляють народні депутати.
"У вівторок, о 12:00, буде позачергове засідання ВР. Порядок денний пізніше", – написав у Telegram "слуга народу" Олександр Качура.
У вою чергу нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко пов'язує це термінове засідання з кадровим питанням.
"У вівторок 23 лютого "слуги" хочуть провести позачергову сесію, щоб відкрити дорогу для третього голосування по призначенню (в.о. міністра енергетики Юрія) Вітренко до Кабміну", – написав він.
Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила "РБК-Україна", що йдеться про розгляд законопроєкту про держслужбу, який ветував президент Володимир Зеленський.
"Ми очікуємо, що наступного тижня Рада збереться на позачергове засідання. У вівторок або середу. Треба буде проголосувати за законопроєкт про держслужбу з урахуванням пропозицій президента, щоб розблокувати роботу міністерства енергетики та виплати заробітної плати", – сказала вона.
Як повідомляли новини "Сьогодні", Зеленський підтримав пільгове розмитнення "євроблях", закон про яке Рада ухвалила 18 лютого.
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