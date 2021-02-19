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Разумков рассказал, что депутаты хотят рассмотреть на внеочередном заседании

19 февраля, 16:06

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутатам нужно собрать необходимое количество подписей для инициирования срочного заседания

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил, что депутаты собираются инициировать внеочередное заседание на следующей неделе, чтобы рассмотреть ветированный президентом Украины закон о госслужбе.

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Об этом он написал в Facebook.

По его словам, как только депутаты соберут необходимое количество подписей – не позднее чем в 3-дневный срок такое заседание будет созвано.

"Ряд народных депутатов выступил с предложением провести внеочередное заседание … Вероятно, оно состоится в начале следующей недели. Есть предложение от депутатов рассмотреть на нем вето президента на закон о восстановлении конкурсов на государственную службу", – написал Разумков.

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Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский ветировал принятый Верховной Радой 16 февраля закон №4531 о государственной службе и вернул его депутатам со своими предложениями. Он просит депутатов наделить исполняющих обязанности министра всеми функциями главы ведомства. Также хочет, чтобы и.о. министра можно было назначать даже того человека, кандидатуру которого на вакантное место не одобрила Верховная Рада.

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В то же время пресс-секретарь президента Юлия Мендель объяснила, чем грозит срыв повторного рассмотрения закона о госслужбе.

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Верховная Рада внеочередное заседание Дмитрий Разумков

Источник: Сегодня

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