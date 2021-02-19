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У Зеленського пояснили, чим загрожує зрив голосування по закону про держслужбу

19 лютого, 15:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Невнесення змін до законодавства вдарить по шахтарях і енергетиках, каже Мендель

Якщо сьогодні, 19 лютого, не буде внесено зміни до Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби", це унеможливить виплати для працівників багатьох галузевих груп.

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Про це прессекретар президента Юлія Мендель пише на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, серед іншого, це – шахтарі, енергетики та всі, чиї виплати погоджуються в межах усталеної процедури через відповідні міністерства та державні відомства. Однак відповідна процедура свого часу була заблокована непродуманими правками і має бути виправлена.

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Якщо сьогодні закон, який виправляє ситуацію на ринку праці і водночас відновлює державні конкурси на посади, не буде проголосований, президент наполягатиме на проведенні позачергового засідання парламенту наступного тижня. Володимир Зеленський відстоює необхідність проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, йдеться у повідомленні Мендель.

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Нагадаємо, Верховна Рада планує зібратися на позачергове засідання 23 лютого для ухвалення закону про держслужбу з пропозиціями президента.

Також писалося, що у липні-2020 Зеленський забракував прийняті Верховною Радою зміни в закон "Про державну службу" щодо кандидатського резерву. Він повернув до парламенту цей документ зі своїми пропозиціями.

Також нагадаємо, Верховна Рада двічі провалила голосування про призначення Юрія Вітренка віцепрем'єром – міністром енергетики України.

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