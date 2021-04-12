Рада проведе два позачергових засідання поспіль

Верховна Рада 13 квітня розпочне роботу в пленарному режимі цього ж дня проведе два позачергових засідання. Про це повідомив на Погоджувальній раді спікер парламенту Дмитро Разумков.
За його словами, є вже кілька звернень від різних депутатських фракцій і груп, до Апарату ВР надійшли два екземпляри підписних листів про позачергові засідання.
"Я думаю, що, можливо, вже завтра відбудуться два позачергових засідання: одне – з ініціативи депутатської групи "За майбутнє", друге – від "Слуги народу", – сказав Разумков.
Читайте також: Більшості депутатів Ради видали спецперепустки у громадський транспорт
Спікер підкреслив, що на цьому пленарному тижні планується продовження розгляду поправок до земельної реформи, а порядок денний на позачергові засідання з'явиться найближчим часом.
Також Разумков зазначив, що в Раді продовжать перерву – з 12:00 до 13.00 (зазвичай було до 12:30). За цей час проведуть кварцування в сесійній залі.
Як повідомляли новини "Сьогодні", депутати вже озвучили частковий порядок денний на позачергове засідання, а все через те, що на звичайних засіданнях розглядатимуть тисячі правок до земельної реформи і не можуть взятися за інші закони.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк