Рада проведе два позачергових засідання поспіль

Верховна Рада 13 квітня розпочне роботу в пленарному режимі цього ж дня проведе два позачергових засідання. Про це повідомив на Погоджувальній раді спікер парламенту Дмитро Разумков.

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За його словами, є вже кілька звернень від різних депутатських фракцій і груп, до Апарату ВР надійшли два екземпляри підписних листів про позачергові засідання.

"Я думаю, що, можливо, вже завтра відбудуться два позачергових засідання: одне – з ініціативи депутатської групи "За майбутнє", друге – від "Слуги народу", – сказав Разумков.

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Спікер підкреслив, що на цьому пленарному тижні планується продовження розгляду поправок до земельної реформи, а порядок денний на позачергові засідання з'явиться найближчим часом.

Також Разумков зазначив, що в Раді продовжать перерву – з 12:00 до 13.00 (зазвичай було до 12:30). За цей час проведуть кварцування в сесійній залі.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", депутати вже озвучили частковий порядок денний на позачергове засідання, а все через те, що на звичайних засіданнях розглядатимуть тисячі правок до земельної реформи і не можуть взятися за інші закони.

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