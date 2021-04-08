Більшості депутатів Ради видали спецперепустки у громадський транспорт

Всього на Верховну Раду виділили три тисячі спеціальних проїздних білетів

Поки жителі столиці "воюють" за громадський транспорт, більша частина депутатів Верховної Ради отримала заповітні картки, хоча навряд чи ними будуть користуватися.

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Про це стало відомо УНН від Апарату парламенту.

Зазначається, що спецперепустки отримали 363 нардепа. А всього на парламент, підвідомчі йому підприємства, установи та організації було видано 3 тис. перепусток для проїзду у громадському транспорті.

Проїзні отримали:

народні депутати;

помічники-консультанти депутатів;

працівники Апарату ВР;

працівники Інституту законодавства ВР;

співробітники телеканалу "Рада";

редакція газети "Голос України";

держпідприємство "Видавництво Верховної Ради України";

автобаза Управління справами Апарату ВР та інші підвідомчі Управлінню підприємства, установи й організації.

Як повідомляли новини "Сьогодні", особливо було гаряче на зупинках громадського транспорту і на входах в метро в перший день повного локдауну, 5 квітня, коли багато киян з пріоритетних груп не отримали перепустку. У Зеленського відреагували на провал зі спецперепустками у Києві.

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Пізніше стало відомо, що в Києві з'явився бізнес на підроблені спецпропуски.

Відео: Сьогодні

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