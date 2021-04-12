Рада проведет два внеочередных заседания подряд

Верховная Рада 13 апреля начнет работу в пленарном режиме и в этот же день проведет два внеочередных заседания. Об этом сообщил на Согласительном совете спикер парламента Дмитрий Разумков.

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По его словам, есть уже несколько обращений от разных депутатских фракций и групп, в Аппарат ВР поступили два экземпляра подписных листов о внеочередных заседаниях.

"Я думаю, что, возможно, уже завтра состоятся два внеочередных заседания: одно – по инициативе депутатской группы "За будущее", второе – от "Слуги народа", – сказал Разумков.

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Спикер подчеркнул, что на этой пленарной неделе планируется продолжение рассмотрения поправок к земельной реформе, а повестка на внеочередные заседания появится в ближайшее время.

Также Разумков отметил, что в Раде увеличат перерыв – с 12:00 до 13:00 (обычно было до 12:30). За этот час проведут кварцевание в сессионном зале.

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Как сообщали новости "Сегодня", депутаты уже озвучили частичную повестку на внеочередное заседание, а все из-за того, что на обычных заседаниях будут рассматривать тысячи правок к земельной реформе и не могут взяться за другие законы.

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