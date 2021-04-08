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"Попрацюємо в дві зміни": в Раді готують нові позачергові засідання

8 квітня, 17:04

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Євгенія Кравчук розповіла, коли будуть додаткові засідання і що на них розглянуть

Верховна Рада виходить з карантинуі наступного тижня до планових пленарних засідань додадуться ще два позачергових.

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Про це повідомила в Facebook заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Вона зазначила, що важливі для країни законопроєкти не можуть чекати, поки депутати пройдуть тисячі поправок до земельної реформи.

"Наступного тижня в сесійній залі попрацюємо у "дві зміни": після звичайних засідань (за графіком) проведемо ще два позачергових (ймовірно) у вівторок і четвер", – сказала Кравчук.

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Серед іншого на позачергових засіданнях розглянуть:

  • Законопроєкт №4533 про конституційну процедуру. Його прийняття забезпечить доступ до конституційного правосуддя через процедуру звернення з конституційною скаргою або ініціювання конституційних подань і звернень уповноваженими суб'єктами.
  • Законопроєкт №4651 про посилення покарання за недостовірне декларування. Пропонується збільшити штрафи (у середньому на 8500-17 000 грн), а також карати в'язницею за умисне неподання декларації топчиновниками і за брехню в декларації більш ніж 4 500 000 млн грн.
  • Законопроєкти №4475, 4398, 4399 про захист боржників за валютними кредитами. Вони спрямовані на захист позичальників (фізичних осіб), які отримали споживчі кредити в іноземній валюті, від зловживань з боку кредитодавців.
  • Законопроєкт №5014 про надання учням, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, право вибору виду оцінювання їх навчання (річне оцінювання/державна підсумкова атестація/зовнішнє незалежне оцінювання), щоб мінімізувати ризики захворювання на COVID-19.
  • Законопроєкт №3774 щодо вдосконалення механізму протидії рейдерству, який передбачає введення низки антирейдерских заходів і встановлення запобіжників для запобігання протиправному захопленню підприємств і незаконному заволодінню нерухомим майном.
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Як повідомляли новини "Сьогодні", Василь Вірастюк, який лідирує на довиборах до Ради у 87-му окрузі на Прикарпатті, розповів, чим займатиметься у парламенті.

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Верховна Рада позачергове засідання Євгенія Кравчук

Джерело: Сьогодні

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